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Şehirde 110 köyde 130 metrekare

TOKİ’nin depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan ve yıkılacak evlerin yerine inşa edeceği konutların tipleri ve tasarımları da belli oldu. 3+1 evlerin net 85, brüt 110 metrekare büyüklüğünde olduğu, köy evlerinin ise giriş verandalı, 3+1 ve tek katlı olarak tasarlandığı görüldü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Köy evleri bu şekilde inşa edilecek.

Köy evleri bu şekilde inşa edilecek.

TOKİ’nin depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan ve yıkılacak evlerin yerine inşa edeceği konutların tipleri ve tasarımları da belli oldu. 3+1 evlerin net 85, brüt 110 metrekare büyüklüğünde olduğu, köy evlerinin ise giriş verandalı, 3+1 ve tek katlı olarak tasarlandığı görüldü. Bölgedeki kırsal mimarinin geleneksel çizgilerini taşıyarak tasarlanacak olan köy evleri net 110 metrekare brüt 130 metrekare olacak. Kentlere inşa edilecek TOKİ binaları 4 katlı olacak.


#TOKİ
#Deprem
#Köy
2 hours ago
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Şehirde 110 köyde 130 metrekare
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