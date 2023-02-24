Şehirde 110 köyde 130 metrekare

TOKİ’nin depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan ve yıkılacak evlerin yerine inşa edeceği konutların tipleri ve tasarımları da belli oldu. 3+1 evlerin net 85, brüt 110 metrekare büyüklüğünde olduğu, köy evlerinin ise giriş verandalı, 3+1 ve tek katlı olarak tasarlandığı görüldü. Bölgedeki kırsal mimarinin geleneksel çizgilerini taşıyarak tasarlanacak olan köy evleri net 110 metrekare brüt 130 metrekare olacak. Kentlere inşa edilecek TOKİ binaları 4 katlı olacak.