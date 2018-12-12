Gündem Şehit Emniyet Müdürünün kardeşinden yürek burkan paylaşım
RİZE

Rize haberleri: ​Şehit Emniyet Müdürü'nün kardeşinden yürek burkan paylaşım

Şehit Emniyet Müdürü'nün kardeşinden yürek burkan paylaşım

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu dün şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşım yaptı. Volkan Verdi paylaşımında, "Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
Rize Emniyet Müdürü dün düzenlenen saldırıda şehit oldu.
Rize Emniyet Müdürü dün düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kendi sosyal medya hesabından duygulandıran bir yazı paylaştı.

Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi şu ifadeleri kullandı:

  • "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın.
  • Ailemizin gözbebeği canım abim #AltuğVerdi nin tayini cennete çıktı. Allahım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım. 🙏"

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