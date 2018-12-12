Şehit Emniyet Müdürü'nün kardeşinden yürek burkan paylaşım

Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kendi sosyal medya hesabından duygulandıran bir yazı paylaştı.
Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi şu ifadeleri kullandı:
- "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın.
- Ailemizin gözbebeği canım abim #AltuğVerdi nin tayini cennete çıktı. Allahım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım. 🙏"