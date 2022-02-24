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ANKARA

Şehit Hayrettin Eren Külliye’den uğurlandı: Senegal'de kalp krizi geçirmişti

Senegal’de görev sırasında kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Külliye’de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli de katıldı. Eren, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Hayrettin Eren Külliye’den uğurlandı: Senegalde kalp krizi geçirmişti
Hayrettin Eren için Külliye’de tören düzenlendi.

Senegal’deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.

Hayrettin Eren
Hayrettin Eren

Törende, Hayrettin Eren’in ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehit Hayrettin Eren, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de şehit Eren’in nailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yenimahalle Çamlıca nMahallesi’ndeki evde şehit Eren’in eşi Sadiye Eren ve yakınları ntarafından karşılandı. Erdoğan, taziye dileklerini ilettiği şehit nailesine Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de şehit Eren’in nailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yenimahalle Çamlıca nMahallesi’ndeki evde şehit Eren’in eşi Sadiye Eren ve yakınları ntarafından karşılandı. Erdoğan, taziye dileklerini ilettiği şehit nailesine Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.

Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun” diye konuştu. Törenin ardından Hayrettin Eren’in cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
DÜNYA
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.


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