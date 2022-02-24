Şehit Hayrettin Eren Külliye’den uğurlandı: Senegal'de kalp krizi geçirmişti
Senegal’de görev sırasında kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Külliye’de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli de katıldı. Eren, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Senegal’deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.
Törende, Hayrettin Eren’in ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehit Hayrettin Eren, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı.
Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun” diye konuştu. Törenin ardından Hayrettin Eren’in cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.