Şehit polise veda: Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Dün 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.

Bugün şehit polis Gezer için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı mesai arkadaşları tarafından tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, meslektaşları, il protokolü, askeri personel ile eşi Medine, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

Bakan Soylu şehidin yakınlarına taziyesini iletirken, "Büyük kahramanlık yaptı" dedi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan saldırı ile ilgili bilgi vererek şehit polisin kahramanlığını aktardı.

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"Büyük bir kahramanlığın altına imza attı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Bakan Soylu, "Başımız sağolsun, acınızı hissediyoruz. Ama sizin kadar anlayabilmeniz mümkün değil. Tesellimiz şudur. Şehitler tepesi boş değil. Sedat kardeşimiz sizin eşiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız. Kendisini ülkesine adamış. Kendisini milletine adamış. Kendisini bayrağına adamış. Şehitliği bir bayram günü bir düğün günü olarak görmüş. Bu ülkenin şehitler tepesindeki kahramanı. Biz onu öldü biliyoruz, öyle zannediyoruz. Ama inci tanesi ayet onun diri olduğunu, aramızda olduğunu, Peygamber Efendimize komşu olduğunu, Cenab-ı Allah’ın cennetiyle ve cemaliyle müşerref olacağını müjdeliyor. Biz ona inanıyoruz. Çünkü biz Müslümanız. Evladınız o kadar büyük bir kahramanlığın altına imza attık ki.

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Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça, arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polis evine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kahpece sıkışan bir terör örgütünün artık hiçbir yerde efsanesi okunmayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldılar. Ama kahramanlıkları şudur. Cesaretle mesleklerine olan bu büyük sahabiyetleri ve bir teröristle nasıl muamele edeceği anlayışını anında ortaya koyan kabiliyettedir. Şunu bilmenizi isterim. Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur. O büyük bir katliamı Abdülkadir kardeşimizle, oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz.

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O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Tüm güvenlik güçlerimiz, büyük bir aileyiz. Sevgili Sedat kardeşim, şuradaki polis arkadaşlar, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Daha önce Elazığ ve Kayseri’de görev yapan, aslen Niğdeli, evli ve 2 çocuk babası olan şehidin naaşının törenin ardından Mersin Muğdat Camii’ne götürüleceği, kılınacak cenaze namazının ardından ise Akbelen Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.

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OYNAT 02:50 Bakan Soylu şehit polis Sedat Gezer'in cenaze törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Sedat Gezer için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Türk Polis Teşkilatı, siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Jandarmamız, Mehmetçiğimiz, tüm güvenlik güçlerimiz büyük bir aileyiz. Ne olursa olsun, ne ortaya konulursa konulsun bilinmesini isteriz ki. Şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı sevgili Sedat kardeşim, buradaki polis arkadaşlarım, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz, senin ve tüm kahraman şehitlerimizin kanını yerinde bırakmamıştır. Sen kendi kanını yerinde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir abimizsin. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun. Kıymetli ailesi başınız sağ olsun. Türk Polis Teşkilatı'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.' BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in ailesinin evinde yas var. Aslen Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için saat 11.00'de İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Şehit Gezer, Muğdat Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecek. Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer Mersin'de toprağa verilecek Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (40), öğlende kentte toprağa verilecek. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:47 Mersin Mezitli'deki Polisevine yapılan hain terör saldırısının görüntüleri Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı.



Teröristlerin kaçarken bıraktıkları çantadaki bomba düzeneği ise kontrolü şekilde imha edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışını kontrol altına alarak geniş çaplı operasyon başlattı.



Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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