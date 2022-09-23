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Şehitkamil'de 25 bin öğrenci maceraya doydu

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, ilçe genelindeki tüm kırsal mahallelerdeki liseli gençleri birbirinden renkli etkinliklerle doğada buluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitkamilde 25 bin öğrenci maceraya doydu
Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her yıl 25 binin üzerinde öğrenciyi, heyecan ve macera dolu etkinliklerde Gençlik Kampı’nda misafir etmeyi sürdürüyor. ‘Gençler Doğada Buluşuyor’ projesi kapsamında Şehitkamil’deki kırsal mahallelerde faaliyet gösteren liselerde öğrenim hayatlarını sürdüren tüm gençler, Gençlik Kampı’ndaki faaliyetlere katıldılar. Sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği, gençlerin sevdikleri türküleri birlikte seslendirdikleri, eğlenceli yarışma programlarıyla enerji depoladıkları faaliyetlere eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, programların akabinde gerçekleştirilen koyu sohbetlerde gençlere tecrübelerini aktardı.

Öğrencilerle bir araya gelen nŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilerle bir araya gelen nŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GENÇLERİMİZ İÇİN YIL BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Gençlerin çok yönlü gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm tesislerimizde gençlerimiz için yıl boyu etkinliklerimiz devam ediyor. Yüzme, basketbol, futbol, badminton, satranç akademilerimizi yıl boyunca devam ettiriyoruz. Diğer taraftan sizler gibi üniversiteye hazırlanan gençlerimizin belirli noktada enerjisini deşarj edebilmesi adına doğa kampından sizleri faydalandırmaya tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Burada amacımız, sizin akademik çalışmalarınızın yanında fiziksel olarak da hareketliliğinizi artırmak. 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza, özellikle temel jimnastik derslerine başlattırdık. Bunu yaparken yalnızca çocuklarımıza yönelik değil, anneleriyle birlikte bunu yapıyoruz. Uzak-yakın demeden tüm gençlerimizi doğada buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin ve tüm gençlerimizin çok yönlü gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle eğitim, bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik buluşmalarının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.

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