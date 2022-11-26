Şehitkamil’de meslek liselerine teşvik desteği

Önceki günlerde imzalanan protokol kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Şehitkamil’de bulunan mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine yönelik verilecek nakdi kırtasiye desteğiyle ilgili Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) program düzenlendi.

Programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye başkan yardımcıları Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Şehitkamil’de bulunan 25 mesleki ve teknik liseye 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde kayıt yaptıran toplam 3 bin 788 öğrenci olduğunu belirten Başkan

REKLAM

Rıdvan Fadıloğlu, eğitim-öğretim yılının birinci döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, ikinci döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, toplam 4 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi desteğini nakdi olarak yapacaklarını ve ilk ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaştı.

HER KADEMEYE EĞİTİM İMKANI

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belediye olarak 2009’dan bu yana tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Eğitimin en alt yaş kademesinden başlayıp 70 yaşındaki teyzelerimize kadar herkese eğitim imkanı sunuyoruz. Milletin parası, millete hizmete gidiyor. Bu yapmış olduğumuz faaliyetlerde desteğini her zaman üzerimizde hissettiğimiz Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

REKLAM

AMAÇ: MESLEK LİSELERİNE TEŞVİK

Herkes doktor, mühendis, profesör olacak, diye bir kural bulunmadığını dile getiren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özellikle mesleki eğitim noktasında velilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı yönlendirirken, mesleki ve teknik liselere yönlendirmeleri, aslında farklılıklarını ortaya koyuyor. Çeşitli meslek guruplarında çalışacak, üretecek kişilere de ihtiyaç var. Eğer elektrikçi olmazsa evimizin elektrik işini kim yapacak? Çamaşır makinemizi kim tamir edecek? Verdiğimiz desteklerle öğrencileri meslek liselerine teşvik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BANKA KARTLARI DAĞITILDI