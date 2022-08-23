Şehitkamil’e ikinci bilim merkezi

Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yola çıkan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil’e ikinci bilim merkezini kazandırıyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisine yaptıkları bilim merkezini, kısa sürede tamamlayarak halkın kullanımına açacaklarını kaydetti. D.T. Şehitkamil Sahnesi Bilim Merkezi’ni; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının son durumuyla ilgili yöneticilerden bilgi aldı. Toplam 700 metrekare büyüklüğe sahip D.T. Şehitkamil Sahnesi Bilim Merkezi içerisinde; 3 adet DENE-YAP atölyesi, 2 adet uygulama sınıfı, eğitmen odası bulunacak.

GÜNDEM Şehitkamil Sahnesi hızla yükseliyor