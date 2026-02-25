Yeni Şafak
Sel sularında mahsur kalan sürücü 72 saat sonra kurtarıldı

14:3225/02/2026, Çarşamba
IHA
Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması sonucu Avarız köyü yolunda tırıyla mahsur kalan Bulgar sürücü, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Şehir merkezine seyir halindeyken suların aniden yükselmesiyle yolda kalan 50 yaşındaki Bulgar sürücü Asen Djuvalekov, 3 gün boyunca aracının içinde suların çekilmesini bekledi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ile yerini tespit ettikleri sürücüye karadan ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etti.

Kurtarılmasının ardından ekiplere teşekkür eden Djuvalekov, suyun hızla yükselmesi nedeniyle bir anda yolda kaldığını belirtti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




#sel
#Edirne
#Tunca Nehri
