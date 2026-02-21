Yeni Şafak
Meriç Nehri taştı: Subaşı’ndaki tarım arazileri sular altında kaldı

18:3721/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
IHA
Edirne Subaşı’nda Meriç Nehri’nin yükselmesiyle ekili araziler su altında kaldı. Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, yerleşim yerlerinin güvende olduğunu belirtirken, çiftçiler suların çekilmesiyle ciddi bir zarar beklemediklerini ifade etti.

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, nehir debisinin yükselmesiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Bu yükseliş, son günlerdeki yoğun yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su akışının etkisiyle gerçekleşti.



Taşkın suları, özellikle nehir yatağına yakın olan ekili alanlarda etkisini gösterdi.





Yapılan incelemeler sonucunda, şu an için yerleşim alanlarını tehdit eden bir risk bulunmadığı açıklandı.





Çiftçiler ise su baskınının mevsimsel olduğunu ve sular çekilince ciddi bir hasar oluşmayacağını öngörüyor.

