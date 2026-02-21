Yeni Şafak
Sivas'ta Kızılırmak Nehri taştı: Ekili araziler sular altında kaldı

18:2721/02/2026, Cumartesi
AA
Sivas’ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yoğun yağışların ardından Kızılırmak’ın taşması sonucu çok sayıda ekili tarım arazisi ve bazı yollar su altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Taşkın bölgesi dronla görüntülendi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Gemerek ilçesinden geçen Kızılırmak, etkili olan yoğun yağış ve karların erimesinin ardından havzasından taştı.

Nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çok sayıda tarım arazisi ve bazı yollar sular altında kaldı.

Taşkın özellikle nehir yatağına yakın ekili alanlarda etkili oldu.

Kırsal kesimde bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ramiz Ayten, "Yoğun yağışların ardından Kızılırmak'taki su seviyesi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı. Uzun zamandır böyle bir taşkın görmemiştik." dedi.

Taşkının etkili olduğu bölge dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, nehrin yatağından taşarak geniş bir alana yayılması ve tarım arazilerinde gölü andıran manzaralar oluşması yer alıyor.

