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Senaryo farklı çözüm aynı: Her ihtimale hazırlıklı olmalıyız

Senaryo farklı çözüm aynı: Her ihtimale hazırlıklı olmalıyız

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Richard Walker
Richard Walker

İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki deprem, uzmanlar tarafından farklı yorumlara da neden oldu. Oxford Üniversitesi Tektonik Profesörü Richard Walker, Marmara’nın altından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın su altında bulunması nedeniyle ölçüm yapmanın zor olduğunu savundu. Walker, “6,2 depremini, Marmara Denizi'nin daha büyük sarsıntılarda çökmediğini ya da yakın gelecekte yaşanması muhtemel daha büyük bir depremin daha az olası olduğunu söylemek için kullananlar olabilir. Ancak, fay üzerinde daha büyük bir deprem olma ihtimalini kesinlikle göz ardı etmiyorum ve 6 büyüklüğündeki deprem daha büyük bir depremi yakına getirmiş olabilir. Aynı şekilde, fayı kırılmaktan daha da uzaklaştırmış olabilir. Dolayısıyla insanlar hazırlıklı olmalı ve yakın geleceğin ne getireceğini tahmin etmenin veya bunu güvenle söylemenin bir yolu olmadığını anlamalılar.”


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