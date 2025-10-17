İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığı için deprem açısından yüksek risk taşıyan bir şehir. Fay hattı, Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'ne kadar uzanırken, Kumburgaz kolu da özellikle Avrupa Yakası'nı tehdit ediyor. Şehir genelinde 2. ve 3. derece deprem grubunda yer alsa da, risk ilçelere ve semtlere göre değişiyor. Bu farklılık, fay hattına yakınlık, zemin yapısı (sıvılaşma potansiyeli, alüvyon zemin), yapı stoğunun yaşı ve çarpık kentleşme gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

İstanbul'un en riskli ilçeleri

AFAD tarafından hazırlanan "İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'un tüm ilçeleri için deprem yüksek derecede risk oluşturuyor.

İstanbul'un en riskli ilçelerinin ise Adalar, Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri olduğu belirtiliyor. İstanbul'un orta düzeyde deprem riski olan ilçelerinin ise Essenyurt, Eyüp, Güngören (Merter semti), Eyüpsultan (Alibeyköy semti), Sultangazi, Beykoz olarak belirtiliyor.

İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler neresi?

Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.

İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler

Şile

Çekmeköy

Beykoz

Ümraniye

Kadıköy

Ataşehir

Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)

Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

İstanbul’da riskli ilçeler hangileri?

Maltepe

Pendik

Kartal

(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)

İstanbul’da zemini kötü riskli ilçeler hangileri?