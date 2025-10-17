İstanbul’da deprem riski ilçelere göre önemli ölçüde değişiyor. Kent genelinde 1., 2. ve 3. derece deprem riski taşıyan bölgeler bulunuyor. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçeler, fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle daha yüksek tehlike altında. İstanbul’un büyük bölümü Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın etkisi altındayken, şehir genel olarak 2. ve 3. derece risk grubunda yer alıyor. Hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası’nda deprem riski yüksek olan ilçeler dikkatle inceleniyor. İşte İstanbul deprem riski haritası.
İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığı için deprem açısından yüksek risk taşıyan bir şehir. Fay hattı, Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'ne kadar uzanırken, Kumburgaz kolu da özellikle Avrupa Yakası'nı tehdit ediyor. Şehir genelinde 2. ve 3. derece deprem grubunda yer alsa da, risk ilçelere ve semtlere göre değişiyor. Bu farklılık, fay hattına yakınlık, zemin yapısı (sıvılaşma potansiyeli, alüvyon zemin), yapı stoğunun yaşı ve çarpık kentleşme gibi faktörlerden kaynaklanıyor.
İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.
Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
İstanbul'un en riskli ilçeleri
Türkiye'nin deprem riski en yüksek şehirlerinin arasında yer alan İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde yer alıyor.
AFAD tarafından hazırlanan "İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'un tüm ilçeleri için deprem yüksek derecede risk oluşturuyor.
İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler neresi?
Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.
İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler
- Şile
- Çekmeköy
- Beykoz
- Ümraniye
- Kadıköy
- Ataşehir
- Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
- Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)
İstanbul’da riskli ilçeler hangileri?
Maltepe
Pendik
Kartal
(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)
İstanbul’da zemini kötü riskli ilçeler hangileri?
- Büyükçekmece
- Küçükçekmece
- Avcılar
- Zeytinburnu
- Esenler
- Bağcılar
- Fatih
- Beylikdüzü
- Bakırköy
- Güngören
- Esenyurt