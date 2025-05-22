‘Sertifikalı’ ihmaller

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan 98 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 32 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, yangın güvenliği açısından kritik tüm aşamalarda sistematik ihmal ve denetimsizlik bulunduğu, olayın bir ihmaller zinciri sonucu büyüdüğü vurgulandı.

Yangının etkisini artıran unsurlardan birinin de otelde son dönemde yapılan tadilatlar olduğu ifade edildi. Asansör sistemi, yangın merdivenleri ve acil çıkış düzenekleri gibi hayati altyapıların projelendirilmesi ve uygulanmasındaki eksiklikler bilirkişi raporlarına da yansıdı. Bu tadilatlarda görev alan proje müellifleri, uygulayıcılar, teknik personel ve denetleyici firma temsilcileri “ikinci derecede asli kusurlu” olarak değerlendirildi. Ayrıca otele “Sürdürülebilirlik ve Güvenli Turizm Sertifikası” veren bir özel denetim firması yangın güvenliği açısından ciddi eksikliklere rağmen olumlu rapor düzenlemekle suçlandı. Firma yetkilileri, “otel yönetimini doğru yönlendirmemek” gerekçesiyle cezai sorumluluk kapsamında değerlendirildi.





CHP’Lİ BELEDİYEYE RUHSAT ELEŞTİRİSİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, oteldeki kafeterya işletmesine verilen ruhsat da yangın güvenliği denetimleri yapılmadan düzenlendi. Bu durum iddianamede, “belediyenin pasif tutumu ve işlevsiz denetim mekanizmasının örneği” olarak tanımlandı.





YANGIN PLANI YOK TATBİKAT YAPILMAMIŞ

İddianamede, otelde hiç yangın tatbikatı yapılmadığı, personelin eğitim almadığı ve yangın planının yalnızca evrak üzerinde kaldığı belirtildi. Tahliye yollarının kapalı ya da kullanılamaz olduğu, bazı acil çıkış kapılarının kilitli veya hatalı konumlandırıldığı ifade edildi. Yönlendirme levhalarının eksikliği ve sistemlerin devre dışı olması da can kayıplarını artıran faktörler arasında sayıldı. Başsavcılığın değerlendirmesine göre, denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri,eksiklerini görmezden gelen otel yönetimi ve sürece dahil olan teknik kadro ile özel sertifikasyon firmasının bu zincirin bir parçası olduğu belirtildi.





Belediye denetlemeden ruhsat verdi

İddianameye göre Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdür Vekili K.C. ve İtfaiye Eri İ.A., otelin 2024 yılında ruhsatlandırma sürecinde herhangi bir yerinde denetim yapmadı. Yangın güvenliği açısından hayati unsurlardaki eksiklikleri sahada incelemeden, sadece evrak üzerinden işlem yapıldı. Yangın sonrası hazırlanan iddianamede, otel sahibi Halit Ergül, otel müdürü Emir Aras ve söz konusu üç belediye görevlisi “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla yargılanacak. Yargılamanın gelecek ay başlaması bekleniyor.



