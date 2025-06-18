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'Sevenler' organize suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli yakalandı

'Sevenler' organize suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli yakalandı

08:5418/06/2025, Çarşamba
IHA
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Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.


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