'Sevenler' organize suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
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