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Sevgilisiyle evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü: Cinayetten sonra yaptığı pes dedirtti

Bursa'da tartıştığı babası Mustafa Demirel'i (60) tüfek ile vurarak öldüren Hakan Demirel (33) hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede; babasının kız arkadaşı ile evlenmesine izin vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Demirel'in, olay günü babasının tüfeğini eline alarak, nasıl ateş edildiğini sorduğu ve daha sonra cinayeti işlediği belirtildi. Hakan Demirel'in cinayetin ertesi günü ise sevgilisiyle altın almaya gittiği ortaya çıktı.

11:38 . 6/08/2023 Pazar
DHA
Hakan Demirel hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hakan Demirel hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 9 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in oğlu Hakan Demirel, iddiaya göre, 3 gün haber alamayınca kardeşi ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan polis, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına,
"Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun"
yazılı mesaj gönderdiğini belirledi.

Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı.

'Cesedini bulmuş gibi yaptım'

Soğukkanlı tavırları ile dikkati çeken Hakan Demirel, çapraz sorguda, babasını öldürdüğünü itiraf etti. Demirel, ifadesinde, "Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. 1 hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım, babama ait tüfekle kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra onun cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek, kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" dedi.

  • İşlemleri sonrası Hakan Demirel, tutuklandı.

Kız arkadaşını oğluna uygun bulmamış

Olaya ilişkin iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen iddianamede; cinayetin ertesi günü polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptığı bildirildi.

İddianamede; Hakan Demirel'in emniyetteki ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi. Demirel'in, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I.'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip, Ezgi I.'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia ettiği de iddianamede yer aldı.

Tüfekle arkasından birkaç el ateş etmiş

Demirel ifadesinde; 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için evine gittiğini anlattı. Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla telefonda konuştuklarını gören babasının kendisini darp ederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek, ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

Cinayetin ertesi günü sevgilisiyle altın almaya gitmiş

Cinayetten sonra tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak olay yerinden uzaklaşan ve kendi evine gidip silahı, tuvaletin üzerindeki bölmeye saklayarak uyuyan Hakan Demirel’in, cinayetin ertesi günü sevgilisi ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiği ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, daha sonra da sevgilisinin annesini de alarak, alışveriş merkezine giderek alışveriş yaptığı ve kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede; Demirel'in, olay günü babasının tüfeğini eline alarak nasıl ateş edildiğini sorduğu ve daha sonra cinayeti işlediği bildirildi.
İddianamede ayrıca Hakan Demirel hakkında 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

Esenyurt tekel bayi saldırısı soruşturmasında son durum gelişmesi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.






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