Sevgilisiyle evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü: Cinayetten sonra yaptığı pes dedirtti

Cinayetten sonra tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak olay yerinden uzaklaşan ve kendi evine gidip silahı, tuvaletin üzerindeki bölmeye saklayarak uyuyan Hakan Demirel’in, cinayetin ertesi günü sevgilisi ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiği ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, daha sonra da sevgilisinin annesini de alarak, alışveriş merkezine giderek alışveriş yaptığı ve kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede; Demirel'in, olay günü babasının tüfeğini eline alarak nasıl ateş edildiğini sorduğu ve daha sonra cinayeti işlediği bildirildi.