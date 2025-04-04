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Seyir halindeki TIR tren raylarına uçtu

Seyir halindeki TIR tren raylarına uçtu

17:494/04/2025, Cuma
IHA
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Kaza yapıp tren yoluna düşen tır nedeniyle seferler 3 saat aksadı
Kaza yapıp tren yoluna düşen tır nedeniyle seferler 3 saat aksadı

Afyonkarahisar'da önünde seyreden otomobile çarpan tır, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna düştü. Tren yoluna düşen tır nedeniyle seferler 3 saat aksadı.

Afyonkarahisar'da önünde seyreden otomobile çarpan tır, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna düştü. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle tren seferleri yaklaşık 3 saat aksadı. Kaza, Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.G. idaresindeki domates yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Damlalı mevkisinde R.D.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır şoförü H.H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada tonlarca domates çevreye dağılırken tren seferleri yaklaşık 3 saat aksadı.



#Tren
#Afyonkarahisar
#TIR

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