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Bursa'da pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki iki kişi yaralandı

Bursa'da pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki iki kişi yaralandı

17:464/04/2025, Cuma
AA
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Bursa'da, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı.


Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın inişi sırasında, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarptı.


Pilot Erkan Hoş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.


Yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#Bursa
#uçak kazası
#yaralı

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