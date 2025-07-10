Sıcak hava yurt genelinde hafta sonu da etkisini sürdürecek

Hafta sonu, yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece, İzmir'de 35 ila 37 derece arasında bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha üzerinde sıcaklıklar ölçülebildiğini aktaran Çelik, "Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
3 büyükşehirde hava durumu
Büyükşehirlerde bir yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, sadece İstanbul'da hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçeceğini, İzmir ve Ankara'da ise havanın açık olacağını belirtti.