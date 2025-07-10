İstanbul sıcaktan kavruldu: "Klima bile yetmiyor"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Dün sıcaklıklar İstanbul’da zirve yaptı. Bazı ilçelerde 38-39 dereceye ulaşıldı. Bu sıcak hava dalgası Kuzey Afrika kaynaklı. İstanbul’da rüzgâr durdu, nem arttı, poyraz kesildi. Hissedilen sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı” dedi. Ancak sevindirici bir gelişme de var. Tek’e göre, bugünden itibaren kuzeyden gelen serin hava etkisini gösterecek. “Marmara genelinde 2-3 gün sürecek bu serin hava dalgası İstanbul’u biraz rahatlatacak. Yer yer hafif yağış ihtimali de var” diyen Tek, ayın 15’inden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine ineceğini, ancak ay sonuna doğru yeni bir sıcak hava dalgasının beklendiğini söyledi. Adil Tek, Bu yıl da ülkemiz açısından rekor sıcaklara sahne olabilir. Ağustos ayında yeni dalgalar bekleniyor” diyerek uyarıdı.