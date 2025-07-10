İstanbul sıcaktan kavruldu: "Klima bile yetmiyor"

En sıcak günlerinden birini yaşayan İstanbul’da termometreler 36 dereceye dayanırken hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Klimaların serinlemeye yetmediği mega kentte vatandaşlar sahil ve parklara akın etti.
İstanbul’da temmuz sıcağı etkisini en sert biçimde hissettirdi. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Rüzgarsız ve nemli hava nedeniyle dışarıda nefes almakta zorlanan İstanbullular, serinlemek için sahillere ve parklara akın etti. Denize girerek serinlemeye çalışanlar kadar, ağaç gölgelerinde ve sahil şeritlerinde vakit geçirenler de oldu. Uzmanlar, bugünün İstanbul için yılın en sıcak günlerinden biri olduğunu belirtirken, kısa süreli bir serinleme beklendiğini ifade etti.
BOĞAZ'IN SERİN SULARINA
Kent genelinde termometreler saat 13.20 itibarıyla Tuzla ve Çekmeköy’de 39, Şile’de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye’de ise 37 dereceyi gösterdi. Araç içi sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken, özellikle sahil bölgelerinde yoğunluk oluştu. Bebek’te, Üsküdar’da ve Sarayburnu’nda denize girenler, Boğaz’ın serin sularında sıcak havayı unutturmaya çalıştı. Çocuklar arkadaşlarıyla birlikte plajlarda eğlenirken, park ve millet bahçeleri ise gölgelik alanlarda dinlenmek isteyenlerle doldu.
EVDE DURAMADIK
Sıcaktan bunalarak arkadaşlarıyla denize gelen Coşkun Dirice, “İstanbul’da aşırı sıcak ve nem var. Evde durulmuyor, klima bile serinletmeye yetmiyor. O yüzden denize gelmek tek çare oldu” diye konuştu. Benzer şekilde sahile gelen Furkan Karagül de, “Evde sabah ayrı akşam ayrı bunalıyoruz. Gündüzleri dışarı çıkmak daha iyi geliyor” dedi. Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda denize giren Hasan Çelik, “Sıcaklardan denize kaçtım, su çok güzel ama çevre biraz daha temiz tutulsa daha iyi olur” yorumunda bulundu. Filiz Babatemel ise “Ben üç nesildir İstanbulluyum böyle bir sıcak görmedim. Klimalar zararlı ama mecbur kalıyoruz” diyerek serzenişte bulundu. Manolya Kanal da “Sadece sıcak değil, güneş de yakıyor. Pazartesiden beri şehir adeta yanıyor” ifadelerini kullandı.
2-3 gün serin geçecek
- Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Dün sıcaklıklar İstanbul’da zirve yaptı. Bazı ilçelerde 38-39 dereceye ulaşıldı. Bu sıcak hava dalgası Kuzey Afrika kaynaklı. İstanbul’da rüzgâr durdu, nem arttı, poyraz kesildi. Hissedilen sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı” dedi. Ancak sevindirici bir gelişme de var. Tek’e göre, bugünden itibaren kuzeyden gelen serin hava etkisini gösterecek. “Marmara genelinde 2-3 gün sürecek bu serin hava dalgası İstanbul’u biraz rahatlatacak. Yer yer hafif yağış ihtimali de var” diyen Tek, ayın 15’inden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine ineceğini, ancak ay sonuna doğru yeni bir sıcak hava dalgasının beklendiğini söyledi. Adil Tek, Bu yıl da ülkemiz açısından rekor sıcaklara sahne olabilir. Ağustos ayında yeni dalgalar bekleniyor” diyerek uyarıdı.