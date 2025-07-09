Meteoroloji'den kritik uyardı geldi: Hava sıcaklığı zirve yapıyor, İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. İstanbul’da 9 Temmuz Salı günü aşırı sıcak hava etkili olacak. Özellikle 3 ilçede sıcaklık 45 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara “dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı. Peki Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının 9 Temmuz Çarşamba günü daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen hava sıcaklığının, 9 Temmuz'da İstanbul'da 35 derece olması bekleniyor. Bugün Ümraniye'de 35, Şişli, Sancaktepe ile Silivri'de 34, Kadıköy, Fatih ile Tuzla'da 33 dereceleri bulan ve ilçelerde 9 Temmuz Çarşamba günü daha da yükselmesi beklenen sıcaklıkla ilgili uzmanlar birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın yarın (bugün) zirveye çıkacağını söyledi.

BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın (bugün) ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini, bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirterek, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji peş peşe uyardı İstanbullulara 9 Temmuz uyarısı: 3 ilçe kavrulacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

"Yeşil Vatan'ın" korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

Meteorolojik verilere göre yarın (bugün) ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile yarın (bugün) öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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