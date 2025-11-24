Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt’te iki grup arasında bıçaklı kavga: İki kişi yaralandı

Siirt’te iki grup arasında bıçaklı kavga: İki kişi yaralandı

19:4824/11/2025, Pazartesi
G: 25/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt’in Fırat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beykent Caddesi Fırat Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


#Siirt
#kavga
#bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor