Konya’da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

Konya'da iki grup arasında iddiaya göre 'Ne oturuyorsunuz?' meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.K. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed, hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, yabancı uyruklu M.E.M'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan M.E.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.