Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya’da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

Konya’da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

10:0124/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'da iki grup arasında iddiaya göre 'Ne oturuyorsunuz?' meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.K. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed, hayatını kaybetti.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, yabancı uyruklu M.E.M'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan M.E.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.




#Konya
#cinayet
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Demiryolları 780 sürekli işçi kura tarihi açıklandı