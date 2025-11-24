Yeni Şafak
Trafik tartışmasında hayatını kaybeden emekli öğretmen 24 Kasım'da anıldı

17:3624/11/2025, Pazartesi
DHA
Emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti
Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun (68), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sevenleri tarafından hazırlanan video ile anıldı.

Kaza, 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 1 hafta önce kansere yendiği belirtilen Abdullah Coşkun, hayatını kaybetti.



Şüpheli tutuklandı


Gözaltına alınan İlhan İhtiyaroğlu, 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Abdullah Coşkun, Tirebolu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Ölümü, ailesi ve akrabalarının yanı sıra ilçe halkını da yasa boğan emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sevenleri tarafından hazırlanan bir video ile anıldı. Videoda; öğretmenin neşeli anları ve öğrencileri ile çekildiği fotoğraflar yer aldı.


