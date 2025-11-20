Giresun'da trafik kavgasında emekli öğretmenin ölümüne neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Başının altına mont koydum

'İLK MÜDAHALEYİ YAPAN MÜVEKKİLİMDİR'





Kesin ölüm nedenin adli tıp raporuyla açığa kavuşacağını belirten avukat Hicran Akkaya Şenol, "Sayın Abdullah Coşkun'a yere düştüğünde ilk müdahaleyi yapan kişi, müvekkilimdir. Hastane çalışanı olması sebebiyle ilk yardım eğitimi olan müvekkilim, Coşkun’un dilin geriye kaçmaması, solunum yolunun kapanmaması için kendisine şok pozisyonu vermiş, başını yana çevirmiş, kendi kıyafetini çıkararak, Coşkun’un başının altına koymuş, ilk yardımda bulunmuştur. Müvekkilim ve eşi de kendi evlatlarını kaybetmekte olmalarına; kendisi de vefat yaşamakta iken, Coşkun ailesinin vefat acısına saygı göstermiş; maddi delil ve raporlara rağmen Abdullah Coşkun’u suçlayıcı bir söylemde bulunmamıştır. Müvekkilim, 1’i TIR, diğeri Sayın Abdullah Coşkun aracı dahil 3 araçlık kazayı önlemiştir. Kazada trafik raporları uyarınca müvekkilde hiçbir kusur mevcut değildir. Kusur, Sayın Çoşkun'un aracındadır. Kendisi kaza sonrası bilinçli veya bilinçsiz kaza yerinde durmamış uzaklaşmıştır. Müvekkilin dudağı yarıktır, ellerinde yara izi yoktur. Sayın Coşkun’un elinde yara izi mevcuttur. Tekme, yumruk, tokat, darbedildiği dezenforme edilen Sayın Abdullah Coşkun'un başındaki düşme ile tutarlı olabilecek yara izi ve elindeki iz haricinde bedeninde en küçük yara izi yoktur. Müvekkilimin Türk yargısına inancı tamdır. Adli Tıp Raporu sonucunda kendisine atfedilebilecek bir kusur ortaya çıkarsa, hem hukuken hem vicdanen sorumluluğu üstlenmeye de hazırdır. Herkesi, deliller toplanmadan peşin hüküm vermemeye, sürecin ve yargılamanın 'sokak veya algı mahkemeleriyle’ değil hukuk içinde yürütülmesine, maddi delillerle desteklenmiş maddi gerçeğin ortaya çıkmasına destek olmaya davet ediyoruz. Her iki ailenin de kendi acılarını, vefatlarını yaşadığı bu acılı bu süreçte adil yargılamaya gösterilen hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.