Genç çiftin köy yolculuğu: Giresunlu genç çift İstanbul'u terk edip köylerinde çiftlik kurdu, beş hayvanla başlayıp iki yılda sayıyı sekiz katına çıkardılar

Köyüne döndüğü için pişmanlık hissetmediğini dile getiren Sarıaydın, şöyle devam etti:





"Sosyal açıdan biraz zor oluyor. İstediğiniz zaman gezmeye, alışveriş merkezine gidemiyorsunuz ama benim gibi doğayı seviyorsanız öyle çok sosyalleşmeyi de aramıyorsunuz. Mandırada, bahçede, tarlada işleriniz oluyor ve zamanınız zaten kalmıyor. Benim gibi düşünen insanlar için iyi."





Süt ve süt ürünlerini ilçe pazarlarında sattıklarını ifade eden Sarıaydın, "Kendi işimi yaparken özgür hissediyorum. İmkanı olanlara kendi işlerini yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.




