Gündem Silah sesinden çocuk kahkahasına
TUNCELİ

Silah sesinden çocuk kahkahasına

Başarılı terörle mücadele operasyonlarıyla huzur şehrine dönüşen Tunceli, su sporlarına ilgisiyle adından söz ettiriyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün adını taşıyan Su Sporları Merkezi’nin önemli merkezlerden biri olduğunu aktardı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün adını taşıyan Su Sporları Merkezi’nin önemli merkezlerden biri olduğunu aktardı.

Mardin’in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün ismini taşıyan Su Sporları Merkezi’nde rafting, zipline ve kano imkanlarından yararlanan vatandaşlar, kendileri için düzenlenen kamp alanlarında ise doğanın keyfini sürüyor.

SPORDA CAZİBE MERKEZİ OLDU

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Merkezimizde rafting yapan vatandaş sayısı 7 bine ulaştı. Yine merkezimizde zipline sporuyla uğraşanların sayısı da 9 bin 500 oldu. Rafting milli takımına seçilen 10 Tuncelili kızımız var” diye konuştu. Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar bu su sporları merkezinin bulunduğu yer terör örgütü militanlarının yol kestiği, silah seslerinin yankılandığı bir yerdi. Şimdi ise Munzur nehrinden akan suyun sesine, çocuklarımızın şen kahkahaları karışıyor” dedi.

Terörden arındı doğa ve su sporlarında marka oldu
GÜNDEM
Terörden arındı doğa ve su sporlarında marka oldu
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