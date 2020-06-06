Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Dünya

Yemen savaşı ve uluslararası toplum: Biz nerede duruyoruz?

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu programı 7 Haziran Pazar günü YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programda Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani ve Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman konuşmacı olarak katılacak.