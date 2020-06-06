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Gündem Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahla havaya ateş açan R.D., polis tarafından yakalandı. Yakalandığı evde 68 adet uyuşturucu hap ele geçirilen R.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edildi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan R.D.'nin, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşadığını belirledi. Şüphelinin evine mahkeme kararıyla operasyon yapıldı.

  • Operasyonda R.D.'nin kullandığı silah bulunamazken, evde 68 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, R.D. ile beraberinde bulunan G.D. ve ev sahibi T.D.'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve T.D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.D. ise çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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