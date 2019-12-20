Sincan'a bir ödül daha

Ankara’da düzenlenen törenle 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli ödül gecesine siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı. Törende Sincan Belediyesi bir kez daha ödül almanın gururunu yaşadı.

Sıfır atık seferberliğine ilişkin yaptığı çalışmalarla bir kez daha “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almaya hak kazanan Sincan Belediyesi Kasım ayında da iki ayrı ödül almanın mutluluğunu yaşamıştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un elinden “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almış, ayrıca Yılın Belediye Başkanı seçilmişti.

Ödülü Ak parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın elinden alan Başkan Murat Ercan, “Sincan Ankara’nın parlayan yıldızı. Son dönemlerde aldığımız ödüllerle bunu perçinleştirmiş olduk. Ulusal ve uluslararası platformlarda aldığımız ödüllerle Sincan ve Ankara adını duyurmak çalışma azmimizi artırıyor” dedi.

Konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Murat Ercan, “AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile İl Başkan Yardımcımız Gültekin Gündüz’ün yanımızdaki sağlam duruşu ve destekleri başarımızda ve aldığımız ödüllerde çok etkili oldu” ifadelerini kullandı.