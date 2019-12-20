Gündem Sincana bir ödül daha
ANKARA

Sincan'a bir ödül daha

Sıfır atık seferberliğine yönelik çalışmaları ile Türkiye’nin takdirini kazanan Sincan Belediyesi Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü’ne layık görüldü. Belediye Başkanı Ercan, “Sincan ve Ankara adını duyurmak bizleri onurlandırıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Ercan (sol)
Murat Ercan (sol)

Ankara’da düzenlenen törenle 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli ödül gecesine siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı. Törende Sincan Belediyesi bir kez daha ödül almanın gururunu yaşadı.

Sıfır atık seferberliğine ilişkin yaptığı çalışmalarla bir kez daha “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almaya hak kazanan Sincan Belediyesi Kasım ayında da iki ayrı ödül almanın mutluluğunu yaşamıştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un elinden “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almış, ayrıca Yılın Belediye Başkanı seçilmişti.

Ödülü Ak parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın elinden alan Başkan Murat Ercan, “Sincan Ankara’nın parlayan yıldızı. Son dönemlerde aldığımız ödüllerle bunu perçinleştirmiş olduk. Ulusal ve uluslararası platformlarda aldığımız ödüllerle Sincan ve Ankara adını duyurmak çalışma azmimizi artırıyor” dedi.

Konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Murat Ercan, “AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile İl Başkan Yardımcımız Gültekin Gündüz’ün yanımızdaki sağlam duruşu ve destekleri başarımızda ve aldığımız ödüllerde çok etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Sincan'a iki hat
GÜNDEM
Sincan'a iki hat
CHPnin makul teröristi

CHP'nin makul teröristi

​CHP, Türkiye'ye tehdit yağdıran terör örgütüne destek verdi.
İİT’yi güncellemek şart

İİT’yi güncellemek şart

​Erdoğan: Hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olur.
İdlibdekatliam ve göç

İdlib'de
katliam ve göç

​Esed ve Rusya katliama devam ediyor.
Kovduklarını mahkeme iade etti

Kovduklarını mahkeme iade etti

​İade davalarında 6 işçiye müjdeli haber geldi.
TSK'da FETÖ'den<br>18 bin ihraç

TSK'da FETÖ'den
18 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri ordudan toplamda 18 bin 500 kişi ihraç edildi.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

Paralar<br>festivale gitmiş

Paralar
festivale gitmiş

​İşçilere maaşları ödemeyen CHP'li belediyeden festivallere 6 milyon lira.

Darbeci darbeciye tank yolluyor

Darbeci darbeciye tank yolluyor

​Sisi, Rus yapımı tankların Hafter'e gönderilmesini onayladı.

İnsanlıkta fark var

İnsanlıkta fark var

İnsanlık dışı uygulamaları örneklerle yüzlerine vuruldu.
Delhi'de<br>sıkı yönetim

Delhi'de
sıkı yönetim

​Bölgede internet kesildi, yollara barikatlar kuruldu.​
Gözümüz Türkiye’de

Gözümüz Türkiye’de

​Finlandiya İslami Dernekler Federasyonu Başkanı Aladin Maher Yeni Şafak'a konuştu.
ÇED raporu<br>haftaya çıkıyor

ÇED raporu
haftaya çıkıyor

​Kanal İstanbul'da kritik rapor bekleniyor.
Büyükada’da karantina

Büyükada’da karantina

​81 at itlaf edildi, ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Güç birleştirip fabrika kurdular

Güç birleştirip fabrika kurdular

​Trabzon'dan Gökçeada'ya göç eden 61 aile, zeytinyağı fabrikası kurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.