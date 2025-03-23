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Sır gibi sakladılar

Sır gibi sakladılar

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dahi CHP’nin kurultay hamlesini Özel’in basın açıklamasından 10-15 dakika önce öğrendiği ortaya çıktı.

Kaynaklar, çoğu YSK üyesinin kararı televizyonda gördüğü bildirdi. Olağanüstü kurultay dilekçesi de PM ve MYK üyelerinden gizlenerek hazırlandı. Çarşamba sabahı gözaltına alınan İmamoğlu’nun soruşturma dosyasında, “Kurultay döneminde toplanan paraların delegelere dağıtıldığı” iddiasının da yer alması CHP’yi endişelendiren bir gelişme oldu. Dilekçeye dair Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi dışında çok az sayıda kişiyi bilgilendiren Özel’in bu hamlesini partiye kayyum atanma riskini bertaraf etmek için attığı belirtiliyor.



#YSK
#CHP
#Siyaset

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