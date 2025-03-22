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Eylemciler vekillere tepkili: Polisi görünce gidiyorlar

Eylemciler vekillere tepkili: Polisi görünce gidiyorlar

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

İBB operasyonu sonrası halkı sokağa çağıran CHP’li vekillerin tavırları göstericiler arasında tartışma konusu oldu.

Önceki gün Ankara’da TBMM’den 1. Meclis’e gerçekleştirilen yürüyüşe bazı CHP’li vekiller de katıldı. Yürüyüşün Ulus’ta son bulmasının ardından vekillerin hemen dağılması sonucu göstericiler polis ile karşı karşıya kaldı. Göstericiler vekillerin ayrılmasını, “Sadece bizimle yürüyorlar. Bekleme ve polis ile karşı karşıya gelince burada durmuyorlar” sözleriyle yorumladı. Öte yandan Genel Merkez’in herhangi bir sert müdahalede ya da olay olması durumunda, vekillerin protestocuların yanında durmasını istediği kaydedildi.



#Ekrem İmamoğlu
#Provokasyon
#CHP

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