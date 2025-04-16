Sırrı Süreyya Önder'in, yoğum bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle gerçekleşen ameliyatı sona erdi. Ameliyathanede müşahede altında olan Önder'in, yoğum bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı. Önder'in ameliyatı 7 saat sürdü.
Ameliyathanede müşahedesi süren Önder'in, yoğun bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.
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