Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
“Siyah Bere” set ekibinden deprem bölgesine kütüphane desteği

“Siyah Bere” set ekibinden deprem bölgesine kütüphane desteği

16:3423/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
"Siyah Bere" dizisi ekibi Gaziantep'te bir okula kütüphane kurdu.
"Siyah Bere" dizisi ekibi Gaziantep'te bir okula kütüphane kurdu.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşan "Siyah Bere" dizisinin ekibi, depremde zarar görmüş Şatırhöyük İlkokulu'na kütüphane kurdu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, prodüksiyonu, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkati çeken dizinin ekibi, çekimlerin gerçekleştirildiği Gaziantep Nurdağı'ndaki okulda kütüphane açtı.

Açılış, CNP Film ailesi, yönetmen Yağız Alp Akaydın ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütüphaneyi yüzlerce kitap ile dolduran ekip, çocukların sevincine de ortak oldu.


"Her şeyi ile unutulmayacak bir dizi oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başrol oyuncusu İlhan Şen, açılışta çocuklar ile çok özel anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Siyah Bere, her şeyi ile unutulmayacak bir dizi oldu benim için." ifadesini kullandı.

Çocukların mutluluğunu görmenin en büyük hediye olduğunu belirten yapımcı Sadi Canpolat ise "Güzel anılar biriktirip, güzel insanlar ile tanıştığımız Gaziantep'e küçük bir hediyemiz olsun istedik." değerlendirmesinde bulundu.





#dizi
#Gaziantep
#İlhan Şen
#Sadi Canpolat
#sinema
#siyah bere
#tabii
#TRT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL 2 geç başvuru günü belli oldu: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav takvimi