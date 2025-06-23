“Siyah Bere” set ekibinden deprem bölgesine kütüphane desteği

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, prodüksiyonu, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkati çeken dizinin ekibi, çekimlerin gerçekleştirildiği Gaziantep Nurdağı'ndaki okulda kütüphane açtı.

Açılış, CNP Film ailesi, yönetmen Yağız Alp Akaydın ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütüphaneyi yüzlerce kitap ile dolduran ekip, çocukların sevincine de ortak oldu.





"Her şeyi ile unutulmayacak bir dizi oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başrol oyuncusu İlhan Şen, açılışta çocuklar ile çok özel anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Siyah Bere, her şeyi ile unutulmayacak bir dizi oldu benim için." ifadesini kullandı.

Çocukların mutluluğunu görmenin en büyük hediye olduğunu belirten yapımcı Sadi Canpolat ise "Güzel anılar biriktirip, güzel insanlar ile tanıştığımız Gaziantep'e küçük bir hediyemiz olsun istedik." değerlendirmesinde bulundu.















