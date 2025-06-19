Gaziantep Mutfağı'na sanatsal tanıtım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Gazikültür Yayınları, köklü mutfak mirasını belgelemek ve geleceğe taşımak amacıyla, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği “1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın seçkin eserlerini bir araya getiren yarışma kataloğunu e-kitap formatında yayınladı.

Bu katalogda, UNESCO tarafından gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilen Gaziantep’in mutfak kültürü, topraktan sofraya uzanan bir yolculuk olarak kadrajlara yansıdı. “Gaziantep Kazan Yemekleri” ve “Gaziantep Sokak Lezzetleri ve Yemek Kültürü” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışma hem geleneksel sofraların ruhunu hem de günlük yaşamla iç içe geçmiş lezzet manzaralarını bir araya getirdi.





ŞEHRİN TANITIMINA GÜÇLÜ KATKI

Gastronominin görsel belleğini oluşturan kataloğun www.gbbkultur.com adresinden ücretsiz olarak indirilebileceğini belirten GBB Kültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, yarışmanın amacına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gaziantep, sahip olduğu gastronomik zenginlikleriyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dikkatini çeken bir şehir haline gelmiştir. Bu yarışmayı düzenlerken yalnızca yemekleri değil, aynı zamanda bu mutfak kültürünün sosyal yaşamla nasıl iç içe geçtiğini göstermeyi de hedefledik. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, bu hafızayı ustalıkla kayıt altına alarak şehrimizin tanıtımına güçlü bir katkı sundular. Katalog, görsel bir bellek olarak yalnız bugünün değil, geleceğin de mirası olacaktır.”



