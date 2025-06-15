Dersimiz gastronomi

Millî Eğitim Bakanlığı Türk ve dünya mutfağını bilen ve uygulayan gençler yetiştirmek için Türkiye Gastronomi Liseleri Projesini hayata geçiriyor. Bu liselerin gelecek dönemde yedi bölgeye yayılarak hem kültür hem de eğitim ekseninde kalıcı bir ağ oluşturması bekleniyor.

Projeye dâhil edilen okullarda gastronomiyi tarladan başlayıp sofraya kadar bir ekosistem olarak gören uygulama odaklı bir yaklaşımın ortaya konulması öngörülüyor. Bu liseler üreticilerden yerel yönetimlere, ticari işletmelerden sivil toplum örgütlerine kadar sivil katılımlı bir model olacak.

İstanbul’da Osmanlı mutfağı, Antalya’da endemik bitkiler ve doğal ürünler, Gaziantep’te daha çok baklava ve geleneksel tatlılar, Konya’da buğday-ekmekçilik ve hamur işleri, Trabzon’da fındık, çikolata ve pastacılık, İzmir’de meze ve zeytinyağlılar, Erzurum’da ise et ve süt ürünleri üzerine odaklanan eğitimler verilecek.

Öğrencilerin okullarda dünyanın farklı coğrafyalarından usta şeflerin katılımıyla oluşturulacak uluslararası mutfak ağı sayesinde yalnızca Anadolu mutfağına değil; aynı zamanda Fransız, İtalyan, Kore, Japon ve Latin Amerika gibi pek çok dünya mutfağına da yakından temas etme fırsatı bulacak. Yapılan açıklamalara bakılırsa hedef büyük. Bu liseler yalnızca Türk mutfağını temsil etmekle kalmayacak, dünya mutfağına yön verebilecek.

Gıda takviyeleri araştırması

Kamuoyunun gıda takviyesi kullanımını, beslenme alışkanlıklarını ve bilgi seviyesini tespit için yapılan araştırma önemli sonuçları ortaya koydu. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) ve XSight işbirliğiyle bir araştırma yapılan “8. Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü” sonuçlarına göre gıda takviyelerine güven arttı.

Adana, Ankara, Bursa, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 ilde 600 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma gıda takviyesi konusundaki farkındalığın ve güvenin artığını ortaya koydu.

Takviye edici gıda konusunda bilgi seviyesini tespit için sorulan “Gıda Takviyesi Nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 49’u “gıda” cevabını verdi. Takviye edici gıdalara duyulan güven Haziran 2023 döneminde yüzde 53 oranında iken son araştırmaya göre bu oran yüzde 59’a yükseldi. Verilere göre tüketiciler gıda takviyesi satın alırken en çok doktor önerilerine güveniyor. Doktorları eczacılar, aile/arkadaş çevresi ve diyetisyenler takip ediyor.

Maalesef gıda takviyelerine yönelik yanlış algılar var. Türkiye gıda takviyesi pazarında 750 milyon dolara ulaştığı halde kişi başı harcama hâlâ düşük seviyelerde. Verilen bilgilere göre bu fark bilgi eksikliği, takviyelerin hâlâ ilaç gibi algılanması ve eczane dışındaki satış kanallarının yeterince tanınmamasından kaynaklanıyor. Gıda takviyelerinin doğru şekilde tanımlanması ve tüketicilere doğru bilgi aktarılması bu sebeple önemli. Ayrıca sahte ürünlerin önlenmesi için daha etkin denetim ve kamuoyu bilgilendirmesi şart.

Anne sütü satışına yasak

Anne sütünün perakende ve elektronik ticaretini yasaklandı. Son dönemde dijital mecralarda anne sütünün ticari bir mal haline getirilerek satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı kamu sağlığı ve tüketicilerin korunması için anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışını yasaklama kararı aldı. Bu yasağa uymayanlar, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Gözüme takılanlar

Afyon’dan AB’ye iki imza

Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir hafta içinde aynı şehirden iki lezzet daha eklendi. Afyon pastırması ve sucuğu AB’de tescillenen 34 ve 35’inci coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara geçti. Pastırmanın çemeni; buy otu tohumu unu, toz kırmızıbiber ve sarımsak karışımının tuz ve su ile karıştırılıp hamur haline getirilerek üretiliyor. Afyon sucuğunda ise sığır karkas etinin yanında lezzet ve damak tadı bırakmak için en az %15 oranında manda eti kullanılıyor.

Hatay’ın 10 lezzetine tescil

Hatay’ın yöresel lezzetlerinden aşur yemeği, bakla ezmesi, peynirli irmik helvası, tuzlu yoğurt çorbası, yaprak sarması, taş kadayıf, bahtenis dolması, fellah köftesi, pirzolalı yaprak sarma ve ekşi aşı coğrafi işaretle tescil edildi. 600’den fazla yemek çeşidine sahip şehrin 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 50’ye çıktı. 80 ürünün daha coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Beş yıldızlı Van kahvaltısı

Kültürel mirasımız olan Van kahvaltısını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla kültürü Elite World otellerinde başlatılan Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler: Van Kahvaltısı” projesi ilk yılını tamamladı. Van’a özgü kahvaltı kültürünü tecrübe etme fırsatı sunarak sıcak bir misafirperverlik ve kültürel atmosfer sunuluyor. Otantik sunumlarla dikkat çeken kahvaltı bir sofranın yanısıra geçmişe davet anlamına da geliyor. Projenin en önemli yanı ise kahvaltıdaki ürünlerin yerel tedarikçilerden temin edilmesi. 2024 yılında başlayan proje bu yönüyle bölge ekonomisine destek veriyor. Proje yerel kalkınma öncelikli sosyal sorumluluk modeli olarak öne çıkıyor. Kahvaltı sofralarının bir toplumun hafızası olduğunu, kendilerinin de bu hafızayı geleceğe taşımayı görev bildiklerini dile getiren Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu yöresel bir lezzeti sunmanın yanında bu zengin kültürü yaşatmak ve anlatmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı. Proje ile bir yılda 1 milyonu aşkın misafire Van kahvaltısını deneyimleme fırsatı yakaladı. Van yöresi lezzetleri İstanbul’dan Sapanca’ya, Van’dan Sivas’a farklı bölgelerde Elite World’ün 10 otelinde misafirlerini bekliyor.







