Bayramın son lokması Anadolu’nun iki lezzeti

Kurban Bayramı geldi geçiyor. Allah nasip etti zamanına ermeyi. Dilerim ruhuna da ermeyi nasip etmiş olsun. Kurbana dair ilk anlatı çoban Habil ile çiftçi Kabil’e dairdir. İkisi de ürünlerinden kurbanlar sunmalıdırlar. Habil, koyunlarının arasından en güzelini, bütün kalbi ve samimiyetiyle seçerken, Kabil cimrilik etmiş, en verimsiz başakları seçip destelemiştir. Sonuçta, samimiyetle içten verilen kurban kabul edilirken, Kabil’in kurbanı reddedilmiştir. Hz İbrahim’in oğlunu kurban etmek istemesi de böyle bir duygu durumu anlatmakta değil midir? Samimiyetle, en sevdiğini verebilme kararlılığı... İlim sahibi büyükler de hep böyle demezler mi? ‘Kurban, gönülden verilendir’. Samimiyetle kestik kurbanlarımızı. Sofralarda bir araya geldik ve bugün üçüncü gün. Kara derili, beyaz derili, farklı farklı coğrafya ve dillerle biz Muhammed (sav)’in ümmeti olarak, hep birlikte Rabbimizin rızası için yoksulla, dostla, akrabayla elimizdekini bölüştük. İşte Kurban Bayramı’nın birkaç lokma ile bize verdiği eşsiz iyilik ve rahmet duygusu.

Bayram günü en çok pişirilen yemek hep kavurma olur

Ülkemizin dört bir yanında, yüzyıllardır kutlanan Kurban bayramlarında, günün ilk lokmasının kurban etinden alınması geleneği vardır. Muhakkak samimiyetle, gönülden kesilen kurbanların etlerinde, diğer günlerdeki et yemeklerinden farklı olarak, günün çok meşhur deyimiyle ‘sıra dışı bir enerji’ bulunuyor. Şifa niyetiyle pişirilen kurban yemekleri yapılmadan önce bir parça da aşure günü için saklanır ki bu da o günün kutsiyetine atıfla aşureye atılan bir lokmacık etten ibarettir. Bir kısmı eve bırakılmış kurban etinden, bayram günü için en çok pişirilen yemek hep kavurma olur. Ciğerden ete, sacda veya güveçte, çoğunlukla baharat, tuz ve az miktarda su dışında bir şey eklenmeden yapılan bu yemeklerin yanı sıra, haşlamalar, bahar aylarında da türlü taze otlarla hazırlanan özel yöresel yemekler yapılır. Fakat her zaman baş konuk kavurmadır. Bugün, kavurmanın dışına çıkmak istiyorum. Filistin’de, Yemen’de, Afganistan’da, Afrika’da büyük zorluklar içinde yaşamaya çalışan kardeşlerimiz için dua ederek, onlarla lokmamızı bölüşmüş olmanın huzuruyla, dünyanın en zengin ve güzel mutfağından, Türk mutfağından yemekler paylaşalım istedim. Bayramınız mübarek, sofranız bereketli olsun. İyi pazarlar.

İsot çömleği (Şanlıurfa)

MALZEMELER:

1 kg dana sırt eti

3-4 parça ilikli kemikli et

3 kg taze kırmızı isot biberi

1,5 su bardağı domates suyu

1,5 su bardağı nar suyu

70 g. Sadeyağ

4 kuru soğan

2 baş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1’er fiske karabiber, tarçın, kimyon, çemen, yenibahar, zencefil, karanfil

YAPILIŞI:

Biberleri sap ve tohumlarından ayıralım. Soğuk suda yarım saat dinlendirelim ve suyunu süzelim. Sudan çıkardığımız biberleri enine ikiye ayırıp orta kalınlıkta doğrayalım. Soğanı yemeklik doğrayalım. Eti kuşbaşı doğrayalım ve sade yağ ile kavuralım. Kuru soğanı ilave edelim. Baharat ve tuzu ekleyip karıştıralım ve kavurma işi bitince ocaktan alalım. Çömleğin tabanına ilikli kemikli etleri dizelim. Üzerine hazırladığımız biberlerin yarısını yerleştirelim. Kavurduğumuz eti de yerleştirip kalan biberleri ve soyduğumuz sarımsakları en üste koyalım. Domates suyu ve nar suyunu ilave edelim. Tuzu ekleyelim. Bir taş fırında suyunu çekene dek ağır ağır pişirelim. Afiyet olsun.

Arapsaçı kebabı (Bodrum/Milas)

MALZEMELER:

500 g kuzu veya dana kuşbaşı

1 demet taze arapsaçı otu (yabani rezene)

1 kuru soğan

3 diş sarımsak

2 yeşil biber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: