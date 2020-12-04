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Gündem Sızma girişiminde bulunan 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
TSK
TSK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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