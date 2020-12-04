Sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PTT şubesinde silahlı soygun anı kamerada

Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesine gelen 2 zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 8 bin lirayı alarak kaçtı.



Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

