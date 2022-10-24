Skuter merakı iki arkadaşı ölüme götürdü: 30 metrelik fren izi

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Skuter kazazedesi 40 yaşındaki Mimar Deniz Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz yaz yaşadığı kaza nedeniyle çene kemiğinin kırıldığını ve büyük ameliyatlar geçirdiğini söyledi. Geçici yüz felci yaşadığını ve 7 ayının kabus gibi geçtiğini anlatan Gümülcinelioğlu şunları anlattı: \"Skuter aslında çok sıklıkla kullanmıyorum. Üçüncü kez kullanmıştım, eve acil dönmem gerekiyordu. Yürümek yerine skuter kullanayım dedim. Sokak köşesinde dönemeçten hemen sonra bir restoran vardı. Restoranın masaları nedeniyle yavaşlamıştım ama döndüğüm an önümdeki mazgalı fark etmedim. Tekerlek o mazgala girdi. Öne doğru savruldum ve çenemi çarptım. Çenem, burnum, bütün yüzümü yere çarptım. Olayın sıcağıyla başta anlamadım. Çene kemiğim iki taraftan kırılmış. Çok büyük bir cerrahi ameliyat geçirdim. Ameliyat öncesinde dişlerime tel takıldı. Çünkü lastikle çenemi oturtmaları gerekiyordu. Ameliyatın yapıldığı yerden yüz sinirleri geçtiği için, sağ tarafımda yüz sinirlerimde geçici yüz felci oluştu. Gözüm kapanmıyordu, güldüğüm zaman ağzım hareket etmiyordu. Çiğneme, yemek yiyememe bir tarafa, ağrılarım dayanılmazdı. 6-7 ayı buldu iyileşmem. Sağ tarafım, ameliyat sonrası başka bir ben oldu. Bu olaydan sonra uygulamayı hemen sildim ve çevremdeki insanlara da başıma geleni anlatıp kullanmamalarını öneriyorum.\"