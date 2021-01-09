Gündem Sobasını yakmak için ambulans çağırdı
ADİYAMAN

Sobasını yakmak için ambulans çağırdı

Adıyaman’da 112 acil sağlık ekiplerinin ilginç bir olayla karşılaştı. 112 acil çağrı merkezini 3 defa üst üste arayarak ‘hasta’ olduğunu söyleyen H.G.’nin çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Belirtilen adrese giden sağlık ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık ekipleri alkollü şahsın sobasını hasta olmasın diye yaktılar.
Sağlık ekipleri alkollü şahsın sobasını hasta olmasın diye yaktılar.

Adıyaman’da hastaya müdahale için giden sağlık ekipleri, asılsız ihbarda bulunan alkollü şahıs ‘soğuktan donmasın’ diye odun kırıp, sobayı yaktı.

Sağlık ekiplerinin davranış takdir topladı

Hasta olduğunu söyleyen şahsın, gerçekte hasta olmadığı ve 112 acil sağlık ekiplerini ‘sobasını yakmak’ için çağırdığı fark edildi. Sağlık ekipleri alkollü olan ve yerinden kalkmakta güçlük çeken şahsa yardım etmekten geri durmadı. Dondurucu soğuk nedeniyle sağlık ekipleri önce şahsın evinde bulunan odundan kırdı, ardından sobayı yaktı. Şahsın soğuktan rahatsızlanmaması için sağlık ekiplerinin bu davranışı büyük takdir topladı.

’Annem öldü’ dedi asılsız trafik kazası ihbarı yaptı: Ekipler saatlerce aradı
GÜNDEM
’Annem öldü’ dedi asılsız trafik kazası ihbarı yaptı: Ekipler saatlerce aradı

Yalnız yaşadığı öğrenilen şahıs ile ilgili 112 sağlık ekipleri jandarmaya bilgi vererek, çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunmasından dolayı tutanak tutturdu.

Sohbet etmek isteyenler bile var

Adıyaman’da 2020 yılında 112 acil çağrı merkezine gelen 383 bin 868 çağrı içerisinde 314 bin 311’i yani yüzde 82’si asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezine gelen asılsız çağrıların yanı sıra, ilginç taleplerde bulunan kişilerde yer alıyor. Telefonda sohbet etmek isteyeninden, günlük ihtiyaçlarının giderilmesini isteyen onlarca çağrı geliyor.

110'a 100 asılsız ihbar
GÜNDEM
110'a 100 asılsız ihbar
  • Adıyaman Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi ve Komuta Kontrol Başhekimi Dr. İshak Karakurt, 2020 yılında gelen çağrıların yüzde 82’sinin asılsız olduğuna dikkat çekerek, “Bize 2020 yılı boyunca ortalama 380 bin çağrı geldi. Bunların ortalama 314 bini maalesef asılsız, gereksiz çağrılar. Asılsız çağrı oranımız çok yüksek. Bu yüzden vatandaşlarımızdan özellikle 112’yi asılsız çağrılarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ‘hasta’ gibi bizi arayan bir kişinin ekipleri soba yakmak için aradığını ortaya çıktı. Ekip vakaya gittiğinde, hastaya müdahale etmek istiyor ancak kişi hasta olmadığını, sobasını yaktırmak için ekibi çağırdığını söylüyor. Bu tarz aramalar bizi yoruyor. Bunun yanında gerçek ihbarlara zamanında müdahale etmemize engel oluyor” ifadelerini kullandı.

Asılsız ihbarın bir bedeli var
GÜNDEM
Asılsız ihbarın bir bedeli var
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