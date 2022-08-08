Soçi’de gıda zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği Soçi, önümüzdeki ay gıda zirvesine ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Gıda Sanayi ve Tarım Yenilikçi Teknolojiler Forumu (INNOFOOD) 19-20 Eylül’de Soçi’de düzenlenecek. Forumun katılımcıları arasında Türk firmaları da olacak. Tahıl koridorunun açılmasından ve Soçi’deki Erdoğan-Putin zirvesinden hemen sonra düzenlenecek olan INNOFOOD, gıda endüstrisi kadar tarımda yenilikçi teknolojiler üzerine fikirlerin de tartışılabileceği bir platform olma özelliğini taşıyor. Forum, aynı zamanda Rusya pazarına giriş noktası sağlamak için önemli bir kapı olarak da görülüyor.