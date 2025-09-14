Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

11:4914/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Vatandaşlar, sokak köpeklerini toplamayan yetkililere tepki gösterdi.
Vatandaşlar, sokak köpeklerini toplamayan yetkililere tepki gösterdi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Mazıdağı’nda vatandaşlar sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri nedeni ile korku dolu anlar yaşıyor. Vatandaşlar, sokak köpeklerini toplamayan yetkililere tepki gösterdi.

Sokak köpeklerinin sürekli çocuklara saldırdığını belirten ilçe halkı, yetkililere seslenerek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

#Mardin
#Mazıdağı
#Sokak köpeği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sumud Filosunda kaç gemi var? Gazze için yola çıkan gemi nerede son durum ne?