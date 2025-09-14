Vatandaşlar, sokak köpeklerini toplamayan yetkililere tepki gösterdi.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu.
Mazıdağı’nda vatandaşlar sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri nedeni ile korku dolu anlar yaşıyor. Vatandaşlar, sokak köpeklerini toplamayan yetkililere tepki gösterdi.
Sokak köpeklerinin sürekli çocuklara saldırdığını belirten ilçe halkı, yetkililere seslenerek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
#Mardin
#Mazıdağı
#Sokak köpeği