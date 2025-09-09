Engelli vatandaşa sokak ortasında bıçaklı saldırı

Olay, Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bedensel engelli Bestami Ç. (43) ile karşılaşan T.T., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla Bestami Ç.’ye saldırdı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.