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TUNCELİ

Sokakların boş kaldığı ilçe yine yaban keçilerine kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilen edilirken, yasak kapsamında olmayan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.

Haber Merkezi İHA
İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.
İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in 31 kentteki 2 günlük sokağa çıkma yasağını "bizde kent genelinde gönüllü uygulayalım" çağrısı ilçelerde de karşılık buldu.

O ilçelerden Çemişgezek’te vatandaşların sokağa çıkmaması ile ana cadde ve ara sokaklar boş kaldı. Zorunlu vatandaşın ihtiyacını karşılayacak iş yerleri dışında diğer mekanlar açılmadı.

İlçe sokakları ise sürekli gelen ve sayıları her geçen gün artan yaban keçilerine kaldı. Vatandaşların koronavirüsten korunmak için sokağa çıkmamasıyla birlikte mahalle içlerine kadar giren keçiler park ve caddelerde gezindi.

İHA

Büyük kentlerde iki gün süre ile ilan edilen sokağa çıkma yasağına Çemişgezek halkının gönüllü olarak uyduğunu ve boşalan sokaklara yaban keçilerinin yerleştiğini belirten esnaf Mehmet Özçelik, şunları söyledi:

  • “Gönüllü olarak sokaklara çıkmıyor. İş yerimize gelen vatandaşlar özellikle sosyal mesafeye dikkat ediyor. İş yerimizde çok yoğunluk oluşturmuyorlar. Bunu hep bilinçli ve kurallara uyarak yapıyorlar. Biz esnaf olarak bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim boşalttığımız sokaklara yaban keçileri geldi. Bizim dolaşamadığımız parkları şu anda yaban keçileri dolduruyor. Biz de yaban keçilerinin ilçe merkezine gelmelerinden mutluyuz. Türkiye genelinde tüm insanların, sesimizin ulaştığı herkesin evde kalmalarını temenni ediyoruz. Rica ediyoruz. İnşallah bu süreci bu şekilde çok sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz”
İHA

Babası ve amcasıyla birlikte ilçede esnaflık yapan Faruk Koçoğlu ise, “Büyük şehirlerde resmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bizler de ilçemizde gönüllü olarak bu yasağa uymaya çalışıyoruz. Bu süreçte herkes kendi ve hepimizin sağlığı için evde kalsın” dedi.

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