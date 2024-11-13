Son 48 saatte beş ayrı katliam

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarında şiddeti azaltmıyor. Dün Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi'deki çadırları hedef alan işgal güçleri, 11 Filistinliyi daha öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 48 saat içinde 5 katliam işlediğini bildirdi. Bakanlık, bu katliamlarda 62 Filistinlinin öldüğünü, 147 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Bakanlık ayrıca, 7 Ekim'den beri süren İsrail saldırılarında Gazze'deki toplam ölü sayısının 43 bin 665'e, yaralı sayısının da 103 bin 76'ya ulaştığını kaydetti.





Lübnan'da ateşkes yok

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’da saldırılara devam eden İsrail’in “hedeflerine ulaşıncaya kadar” Hizbullah ile ateşkes yapmayacağını söyledi. Öte yandan, Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları dün de devam etti. Ülkenin çeşitli yerlerini hedef alan bombardımanda 44 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. 2023'den bu yana ölenlerin sayısı 3 bin 287'ye yükseldi.





Kassam'dan 7 operasyon

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı ve çevresinde süren çatışmalarda, İsrail ordusuna yönelik düzenlediği 7 ayrı saldırıda yaklaşık 20 askeri öldürdüğünü ilan etti. İsrail ordusu ise 4 askerin ölümünü doğruladı. Kassam Tugayları'nın açıklamasında, Cibaliye'de İsrail zırhlılarına yönelik bombalı tuzakla 10, yine bir binaya düzenlen saldırıda 7 askerin öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, iki ayrı noktada iki askerin daha anti personel füzeleriyle hedef alındığı bilgisi verildi.





'İki devletli çözümü hiçe sayıyor'

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak için peş peşe attığı adımlar, uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ilhaka ilişkin açıklama ve atılan adımların uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe saydığı vurgulandı. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemeli" ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Joseph Borrel de Smotrich'in açıklamalarını kınadı.





Knesset tehcir yasasını onayladı

Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanan İsrail, Filistinlileri tehcir için ihtiyaç duyduğu yasal altyapıyı da hazırlıyor. İsrail Parlamentosu (Knesset) geçen hafta tehcir yasasını onaylamıştı. Yasaya göre Batı Şeria ve 1948 topraklarında İsrail askerlerine yönelik saldırılara katılan Filistinlilerin ailelerinin Gazze'ye sürülmesi ön görülüyor. Yasa ayrıca, Gazze'ye gitmek istemeyen aileleri üçüncü bir ülkeye gönderme yetkisini güvenlik güçlerine tanıyor.





Muhammed Bin Selman

Suudi Arabistan 'soykırım' dedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Riyad'da gerçekleşen Arap-İslam Birliği ortak zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "Soykırım" olarak niteledi. Bin Selman'ın bu açıklaması, bir yıldır devam eden Gazze'deki katliamlara karşı Suudi Arabistan'dan gelen en üst düzey ve sert tepki olarak dikkat çekti. Bin Selman, açıklamasında ayrıca, İsrail'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarına da eleştiriler yöneltti.



















