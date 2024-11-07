Baalbek'te katliam: 50 ölü

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine ölüm yağdırdı. Bölgeye düzenlenen 30 ayrı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. S 8
İsrail güçlerinin evlerini terk etmeleri için broşürler atarak rastgele bombaladığı ve ateş açtığı Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, yanlarına birkaç parça eşya alarak bölgeyi terk etmeye başladı. İsrail uçakları derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürleri kuzeydeki Beyt Lahiya'ya attıktan hemen sonra beldeyi rastgele bombalamaya başladı. Bazı Filistinliler hayatını kaybederken yüzlercesi yanlarına alabildikleri eşyalarıyla yaşadıkları toprakları terk ederek Gazze'nin kuzeyinden ayrılmaya başladı.
50 KİŞİYİ KATLETTİ
Diğer yandan İsrail'in Baalbek'e saldırıları 7 gündür sürüyor. İsrail ordusunun Baalbek'teki 30'u aşkın saldırısında en az 50 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.