Baalbek'te katliam: 50 ölü

İsrail güçlerinin evlerini terk etmeleri için broşürler atarak rastgele bombaladığı ve ateş açtığı Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, yanlarına birkaç parça eşya alarak bölgeyi terk etmeye başladı. İsrail uçakları derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürleri kuzeydeki Beyt Lahiya'ya attıktan hemen sonra beldeyi rastgele bombalamaya başladı. Bazı Filistinliler hayatını kaybederken yüzlercesi yanlarına alabildikleri eşyalarıyla yaşadıkları toprakları terk ederek Gazze'nin kuzeyinden ayrılmaya başladı.