Gündem Ankarada ilginç olay Önce çalıp sonra yaktılar
ANKARA

Son dakika Ankara haberleri: Çaldıkları aracı yaktılar

Ankara’da ilginç olay: Önce çalıp sonra yaktılar!

Ankara'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınıp ateşe verilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kundaklanan otomobilin plakasının sahte olduğunu belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz hırsızlar otomobili önce çaldılar. Daha sonra da parmak izlerinin tespit edilmemesi için yaktılar.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’da hırsızlar otomobili önce çaldılar sonra yaktılar

Sokak üzerinde bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

ARACI ÇALIP YAKTILAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın çalıntı olduğu ve üzerinde sahte plaka takılı olduğu tespit edildi. Hırsızların otomobili çaldıktan sonra kundakladığı düşünülen olayda, kimliği belirsiz hırsızların otomobili, parmak izleri tespit edilemesin diye yaktıkları üzerinde duruluyor.

Ankara’da hırsızlar otomobili önce çaldılar sonra yaktılar

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı var
GÜNDEM
8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı var
Abone Ol Google News
Yerli helikopter geliyor

Yerli helikopter geliyor

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.
Trafikte yoğunluk başladı

Trafikte yoğunluk başladı

İstanbul güne kar ile başladı, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yüksek kesimlerbeyaza büründü

Yüksek kesimler
beyaza büründü

İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı.
İki milyonu aştı

İki milyonu aştı

​Koronavirüs salgınında korkutan tablo.
Bursa'da<br>aile içi şiddet

Bursa'da
aile içi şiddet

Ağabeyini bıçakladı "​Ben yaparım beni tanıyan tanır" dedi.
Kiraların uçtuğu ilçe

Kiraların uçtuğu ilçe

​Son bir yıl içerisinde yüzde 200'ün üstüne çıktı.

Önce çaldı<br>sonra yaktı!

Önce çaldı
sonra yaktı!

​Ankara'da ilginç hırsızlık olayı.
8 ilde<br>Bylock operasyonu

8 ilde
Bylock operasyonu

​37 kişiden 11'inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Nöbette 500. gün

Nöbette 500. gün

Annelerden HDP, CHP ve İYİ Parti'ye tepki.
Kredi faizleri <br>büyümeye engel

Kredi faizleri
büyümeye engel

​Bankalar da elini taşın altına koymalı.
Çok hızlı başladık

Çok hızlı başladık

​İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu.
Büyükerşen düzenlemesi

Büyükerşen düzenlemesi

​Kaçak villaya özel imar ayarı.
İç savaş endişesi

İç savaş endişesi

FBI'dan tüm ülkede kırmızı alarm.
Bu sırayla olacak

Bu sırayla olacak

​Öncelikli aşılanacak meslek grupları açıklandı.
Ayrımcı zihniyet hortladı

Ayrımcı zihniyet hortladı

​Öğretim üyesi çarşaflıları hedef aldı.
Aşılamanın ilk gün bilançosu

Aşılamanın ilk gün bilançosu

Aşı stratejisi dört aşamada tamamlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.