Bakan Pakdemirli: Çanakkale'deki yangına 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale ediliyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Pakdemirli: Tüm ekiplerimiz orada

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz." dedi.