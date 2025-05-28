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AK Parti–DEM Parti görüşmesi başladı: TBMM’de kritik temas

AK Parti–DEM Parti görüşmesi başladı: TBMM’de kritik temas

Tuba Fıçıcı
15:0528/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti AK Parti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde bir görüşme gerçekleştiriyor.
DEM Parti AK Parti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde bir görüşme gerçekleştiriyor.

DEM Parti’nin başlattığı üçüncü siyasi parti turunun bugünkü durağı AK Parti oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen görüşme, siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor. PKK’nın fesih kararı sonrasında hız kazanan siyasi temaslar kapsamında DEM Parti, AK Parti ile masaya oturdu. Görüşmede, TBMM’de bir komisyon kurulmasına yönelik talebin ele alınması bekleniyor.

AK Parti Grubu adına görüşmeye AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin katılıyor. DEM Parti heyetinde ise Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.



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AK Parti–DEM Parti görüşmesi başladı: TBMM’de kritik temas
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GÖRÜŞMEDEN GÜNDEM MADDELERİ


Geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM’de bir komisyon kurulması konusunu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz gün ise DEM Parti heyetinin adresi MHP oldu. Söz konusu ziyaretin “verimli” geçtiği paylaşılırken, DEM Parti geçtiğimiz hafta içinde ise diğer muhalefet partileriyle de bir araya gelmişti. Bugünkü AK Parti görüşmesinin de ana gündem maddesinin yine TBMM'de kurulacak komisyon çerçevesinde ilerlemesi bekleniyor.


Ayrıntılar geliyor...




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Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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