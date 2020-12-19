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Son dakika... Gaziantep'te hastanede patlama: 10 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 10 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Patlama sonrası ilk görüntüler..
Patlama sonrası ilk görüntüler..

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 10 hasta hayatını kaybetti.

Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

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Gaziantep'te şehir merkezindeki bir özel hastanede oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti,

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YANGINDA HAYATLARINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

Oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

Oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

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