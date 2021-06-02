Gündem İçişleri duyurdu Üç örgüt mensubu daha teslim oldu
ANKARA

İçişleri duyurdu: Üç örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren üç teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece 2021 yılı içerisinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 77'ye yükseldi.

Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: İçişleri duyurdu: Üç örgüt mensubu daha teslim oldu | 2021 yılında kaç terörist teslim oldu?
Arşiv

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde üç PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüler

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, 02.06.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi." denildi.

Bu yıl teslim olan terörist sayısı 77 oldu

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.

PKK'da çözülmelere devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
PKK'da çözülmelere devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu

MSB açıkladı: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB açıkladı: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı
GÜNDEM
ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı
Abone Ol Google News
150 bin lira gelir sağlayacak

150 bin lira gelir sağlayacak

Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu.
Bir santim ile kurtuldu

Bir santim ile kurtuldu

​Hastası tarafından bıçaklanan doktor felç kalabilirdi.
Tek talebim var:Sırası gelen aşı olsun

Tek talebim var:
Sırası gelen aşı olsun

​Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yapıyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'faiz' açıklaması

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'le ilişkilere dair açıklama.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi.

Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı
Teknoloji

Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı

ABD ambargosu sonrası Android ve Google servislerini kullanması yasaklanan Huawei, çözümü kendi işletim sistemini geliştirmekte buldu. Duyurulmasının ardından 2 yıldır geliştirme süreci devam eden HarmonyOS sonunda bugün resmen tanıtıldı.
Kapıkule'de uygulanacak: 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor
Gündem

Kapıkule'de uygulanacak: 30 dakikada sonuç veren PCR testi için gerekli izinler bekleniyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulacak laboratuvarda 110 lira ücretle 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulamasının başlaması için gerekli izinlerin beklendiğini belirtti.
RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı
Hayat

RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı

Üst Kurul, "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye, "Sözüm Var" programındaki ifadeler sebebiyle Halk TV'ye, "Söz Meclisi" programındaki ifadeler sebebiyle de KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.