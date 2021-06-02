İçişleri duyurdu: Üç örgüt mensubu daha teslim oldu

Hayat

RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı

Üst Kurul, "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye, "Sözüm Var" programındaki ifadeler sebebiyle Halk TV'ye, "Söz Meclisi" programındaki ifadeler sebebiyle de KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.