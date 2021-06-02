İçişleri duyurdu: Üç örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde üç PKK'lı terörist daha teslim oldu.
Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüler
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, 02.06.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi." denildi.
Bu yıl teslim olan terörist sayısı 77 oldu
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.