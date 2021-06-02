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ANKARA

MGK bildirisi yayımlandı: İsrail'in hukuksuz işgaline şiddetli kınama

Yaklaşık 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali şiddetle kınandı. Bildiride, terörle mücadele kapsamında sınır ötesi harekatların kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

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Son dakika haberi: ​MGK bildirisi yayınlandı: İsrailin hukuksuz işgaline şiddetli kınama
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MGK bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantı 5 saat sürdü.

İsrail'e şiddetli kınama

Toplantının ardından yazılı basın açıklaması yayımlandı. "İsrail'in Filistin'i hedef alan hukuksuz işgali ve insanlık dışı eylemleri şiddetle kınandı" ifadeleri yer aldı.

Sınır ötesi operasyonlar sürecek

Terörle mücadele kapsamında sınır ötesi harekatların kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Ege-Akdeniz'de hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye meşru müdafaa hakkı tutumunu muhafaza edecek" denildi.

MGK'nın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.

Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.

Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.

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